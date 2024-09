Il governatore campano: "Sangiuliano? Guardiamo da buoni samaritani"

“Oggi si definisce il ruolo di Fitto in Europa. Questo è uno snodo chiave. Se si conferma quello che leggiamo sui giornali, di una delega per quanto riguarda il PNRR e i fondi di coesione, beh, lì dovremmo ragionare con serietà, perché dobbiamo difendere le politiche di coesione che riguardano in modo particolare l’Italia e la parte svantaggiata dell’Europa”. Lo ha dichiarato Vincenzo De Luca ai cronisti entrando a Palazzo Chigi per la firma dell’accordo di coesione tra il governo e la Regione Campania. “Ci aspettiamo che il ministro Fitto esprima una volontà netta di difesa delle politiche di coesione, perché le spinte alla centralizzazione sono fortissime anche in Europa”, continua il governatore campano, che poi conclude con un commento sulla vicenda dell’ex ministro Sangiuliano: “Come guardiamo la vicenda di Sangiuliano? Da buoni samaritani, a questo punto”.

