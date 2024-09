Il ministro dell'Agricoltura a margine di una conferenza stampa sul G7

Francesco Lollobrigida a margine di una conferenza stampa sul G7 a Siracusa: “Rimpasto di governo auspicabile? Di fronte ad un quadro di grande lavoro e sintonia e di grandi risultati questa domanda è un ossimoro. Non vedo difficoltà in questo governo. Salvini? Ha fatto una scelta giusta. Io dico che vorrei una stampa che al fianco di tante paginate contro di noi titolassero: l’Italia ha vinto in Europa, per la prima volta ha un vicepresidente”.

