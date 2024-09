Il deputato di Fratelli d'Italia ascoltato come testimone nel processo dove è imputato il sottosegretario alla Giustizia

Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ascoltato come testimone al processo in cui è imputato Andrea Delmastro per rivelazione di segreto d’ufficio sulla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. All’uscita dal Tribunale di Roma il politico chiarisce che le informazioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sugli incontri di Alfredo Cospito durante la detenzione al 41bis e usati nel suo intervento a Montecitorio provengono da un colloquio avuto con il sottosegretario alla Giustizia Delmastro: “Dopo l’intervento in Aula ho chiesto a Delmastro conferma che le informazioni non fossero riservate e lui me lo ha confermato e mi ha detto di avere anche chiesto a proposito al procuratore Sebastiano Ardita”. “Come mi spiego la coincidenza tra il testo e ciò che ho detto in Aula? Io non ho mai avuto sotto mano alcun documento del Dap, le informazioni me le ha riferite Delmastro che ha un’ottima memoria. Sicuramente migliore della mia visto che ho preso appunti mentre me le riferiva prima dell’intervento”. Il deputato di FdI, nel punto stampa al termine dell’udienza, ha tenuto a specificare che la conferma della non riservatezza delle informazioni sia arrivata da Delmastro solo dopo l’intervento alla Camera: “Nel momento in cui mi ha riferito quelle informazioni non ha fatto cenno ad alcun limite alla divulgazione e io ho dato per scontato che fossero pubblicabili. Quando poi, scoppiato il caso, gli ho chiesto se erano informazioni riservate mi ha confermato che non lo erano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata