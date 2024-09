Così il ministro dell'Interno interpellato su ipotetiche conseguenze del caso Boccia-Sangiuliano

“I problemi di sicurezza del G7 di Napoli-Pompei sono gli stessi degli altri. Gli eventi a cui lei fa riferimento (caso Boccia – Sangiuliano ndr) non hanno per nulla inciso su quelle che possono essere le dinamiche della predisposizione dei sistemi di sicurezza. E’ stata una delle articolazioni un po’ fantasiose di quella vicenda”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha presenziato oggi, presso la prefettura di Avellino, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Rossana Riflesso.

