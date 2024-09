L'ex titolare della Cultura sarà a disposizione dell'amministratore delegato Roberto Sergio nella sede a Borgo Sant'Angelo

Fonti vicine ai vertici Rai confermano che l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano rientrerà in azienda, avendo lui un contratto pluriennale. In attesa di avere un nuovo incarico sarà a disposizione dell’amministratore delegato Roberto Sergio nella sede di Rai Vaticano a Borgo Sant’Angelo, come anticipato da ‘Il Giornale d’Italia’. Molto probabile che prima di avere un nuovo incarico l’ex titolare della Cultura, che ha rassegnato le dimissioni travolto dal caso Boccia, dovrà smaltire il carico degli oltre 200 giorni di ferie accumulati nei tanti anni di servizio.

