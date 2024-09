L'europarlamentare di Avs commenta le parole del premier ungherese pronunciate a Cernobbio

“Vorrei capire qual è lo stile ungherese oltre a quello che ho già visto nelle carceri”. L’europarlamentare di AVS Ilaria Salis replica così al primo ministro ungherese Victor Orban che, in riferimento alla Salis, dal forum di Cernobbio aveva definito “stile italiano” quello di “eleggere una criminale” nelle istituzioni. La 40enne, rimasta in cella a Budapest 15 mesi, ha parlato a margine della conferenza stampa alla sede della Stampa Estera a Milano. “Mi sembra l’ennesima dimostrazione – conclude Salis – che in quel paese il potere politico, il capo di governo, cerca di influenzare le decisioni della magistratura. questa faccenda è gravissima e mi fa pensare che per me e gli altri antifascisti come Maja, non ci sono le condizioni per un processo giusto”.

