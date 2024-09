La leader Pd alla Festa della Fiom a Torino

“Siamo estremamente preoccupati per la mancanza totale di politiche industriali da parte di questo governo, l’abbiamo denunciato anche in questi giorni andando davanti a Industria Italiana Autobus insieme ai lavoratori preoccupati di perdere il posto, una filiera strategica nell’ambito dell’automotive e in particolare della produzione di autobus elettrici. Sono proprio i settori in cui questo Paese dovrebbe investire e costruire filiere nuove. Certo che c’è preoccupazione. Ne parleremo anche qui alla festa della Fiom. Sono molto felice di partecipare”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della Festa Fiom-Cgil a Torino. “Crediamo – ha aggiunto – che il governo debba passare dalle parole ai fatti, perché delle prime ne abbiamo viste tante dei secondi purtroppo no”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata