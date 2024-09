Il governatore campano: "Chi va in Europa deve rappresentare l'Italia"

“Io credo che sia importante votare per Fitto, chiarendo che chi va in Europa deve rappresentare l’Italia. In particolare per il Sud bisogna difendere le politiche di coesione“. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito alla candidatura di Raffaele Fitto alla Commissione Ue. Oggi De Luca ha partecipato all’inaugurazione del Polo Educativo per l’Area Nord di Napoli presso il Madrinato San Placido a Casoria. Finanziato dalla Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il progetto rappresenta una tappa fondamentale per l’integrazione tra la Formazione Professionale e le Politiche Sociali e l’Istruzione.

