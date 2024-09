Nel mirino del pool dei magistrati soggiorni in hotel, viaggi pranzi, cene e l’eventuale utilizzo dell’auto blu

La procura generale della Corte dei Conti del Lazio, ha aperto un fascicolo sulla vicenda legata all’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e l’influencer, Maria Rosaria Boccia, per verificare un eventuale danno erariale legato alle trasferte dell’ex ministro alla Cultura e della sua ex consulente. Nel mirino del pool dei magistrati contabili del Lazio, coordinati dal procuratore Paolo Rebecchi, che dovranno effettuare la verifica, soggiorni in hotel, viaggi pranzi, cene e l’eventuale utilizzo dell’auto blu.

L’ex ministro: “Lieto che Corte Conti possa accertare mia correttezza”

“Lieto che la Corte dei Conti possa accertare la correttezza dei miei comportamenti. Ribadisco: non un euro pubblico è stato speso e lo dimostrerò carte alla mano”. Lo fa sapere l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La Corte dei Conti ha annunciato l’apertura di un fascicolo sulla vicenda Boccia per verificare un eventuale danno erariale.

