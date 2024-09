Nuovo post Ig dell'imprenditrice che attacca l'ex ministro: "Genny non mi ha ancora chiesto scusa"

Nuovo post social di Maria Rosaria Boccia che torna a parlare dell’ormai ex ministri della Cultura, Gennaro Sangiuliano.”Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un’estorsione”, si legge nel post Instagram prontamente ripreso e reso virale.

“Ma mi chiedo: una persona che si è dimessa da Ministro e che ha detto tante bugie può tornare a lavorare nel servizio pubblico televisivo? Può chi manipola la verità lavorare per la TV di Stato, per di più in ruoli di comando? P.S. Hai fame di verità o di soldi?”, si legge ancora.

