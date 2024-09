L'intervento del presidente al forum di Cernobbio

“Attenzione, il mio non é un invito a trascurare il debito e sono pienamente consapevole dell’esigenza ineludibile di abbatterlo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in uno dei passaggi del suo intervento in video collegamento al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata