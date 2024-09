Il governatore della Lombardia commenta i toni dell'opposizione dopo la riunione della Lega alla Camera

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, in uscita dalla riunione esecutiva della Lega alla Camera dei Deputati commenta i toni utilizzati dall’opposizione sull’autonomia differenziata: “Non sono preoccupato per il referendum, sono preoccupato del modo violento con cui stanno portando avanti le campagne avversarie. Credo che questo modo sia pericoloso per tutto il paese”. Sull’esito della riunione risponde anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “Com’è andata? Molto bene”. Silenzio, invece, sulla vicenda Sangiuliano – Boccia.

