Russo (FI): "Stiamo discutendo alla Camera un decreto sul tema delle madri detenute"

“L’ho preferito a tutte le commemorazioni, sempre importanti. Però mio padre si è occupato di carceri per tutta la vita e io ho preferito venire qui a Rebibbia tra le donne”. Così Rita Dalla Chiesa, spiegando il motivo della sua visita alla sezione femminile della casa circondariale di Rebibbia in occasione dell’anniversario della morte del padre Carlo Alberto Dalla Chiesa. “C’è molta solidarietà tra le donne”, spiega la deputata di Forza Italia raccontando quello che ha visto: “Ho ascoltato problemi di molte di loro, problemi di bambini, soprattutto”. “È un luogo di sofferenza – continua Dalla Chiesa – e mi ha fatto molto male”. Il tema dei bambini, in particolare, è caro a Forza Italia, come spiega il deputato Paolo Emilio Russo: “Stiamo discutendo alla Camera un decreto che torna sul tema delle madri detenute e che dovrebbe risolvere alcune criticità della vecchia legge”. Russo spiega, infine, che l’obiettivo è “che nessun bambino sconti colpe che non sono sue, ma della madre e che possa quindi vivere serenamente fuori da un istituto come questo”.

