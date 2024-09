Da programma, la leader dem era attesa l'8 settembre

Continuano gli appuntamenti e i dibattiti politici alla festa nazionale dell’Unità, in programma all’Iren Green Park del Campovolo fino al prossimo 8 settembre, dove stasera è in programma la presenza dell’ex premier Romano Prodi. In calendario il dibattito, annunciato dalle 20,30 “Il futuro dell’Emilia-Romagna”, dove intervengono Romano Prodi e Michele De Pascale, candidato Pd alla presidenza della Regione, con, a sorpresa, anche la presenza della segretaria del Pd Elly Schlein, che non era prevista stasera. La leader dem -da programma- era attesa l’8 settembre.

