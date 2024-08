Il presidente della Cei: "Quando un problema umanitario diventa scontro politico non si capisce più chi ha ragione e chi no"

“Quando un problema umanitario e per certi versi tecnico diventa un problema di scontro politico non si capisce più chi ha ragione e chi no. Aprendo una sessione del Consiglio Permanente della Cei già nel luglio del 2022 osservavo che concedere la cittadinanza italiana ai bambini che seguono il corso di studi con i nostri ragazzi, il cosiddetto Ius Scholae, costituisce uno strumento importante di inclusione delle persone ed è un ‘tema di cultura’. E si trattava di una istanza da tempo ribadita dalla Cei”. Così il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, in un’intervista ad Avvenire.

