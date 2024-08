Il leader della Lega alla Festa del Carroccio a Brugherio dopo le tensioni con FI

(LaPresse) “Tajani? Io sono tranquillissimo, è Forza Italia che ha messo sul tavolo progetti che con l’attualità e con il programma di centrodestra non c’entrano molto, dallo ius scholae ai rallentamenti su autonomia e diversità sulla giustizia. Sono sicuro che il Governo continuerà a lavorare per i prossimi tre anni come ha fatto per gli scorsi due se segue il programma, se fa quello che gli elettori ci hanno chiesto”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a margine della festa della Lega a Brugherio in provincia di Monza.

