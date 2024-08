Venerdì il primo CdM dopo la pausa estiva e un vertice con Tajani e Salvini per ritrovare la coesione nella maggioranza

Di nuovo a palazzo Chigi per “proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione”. Vacanze finite per Giorgia Meloni, rientrata nella sede del governo a Roma dopo aver trascorso con la famiglia undici giorni nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica e aver fatto successivamente perdere le tracce per altri cinque giorni. La presidente del Consiglio, attraverso un video di poco più di un minuto registrato col suo smartphone e diffuso via social, torna proprio sull’attenzione che si è generata dopo la sua partenza dal resort pugliese. “Eccomi qua, sono ricomparsa! Richiamate tutte le unità, sono a palazzo Chigi”, le parole di Meloni. Ironiche come quelle diffuse venerdì scorso dal suo staff con cui si sottolineava che la premier era in Italia e “ovviamente sempre reperibile per i propri compiti o eventuali necessità di carattere istituzionale, ma questo non significa che debba comunicare pubblicamente in dettaglio i propri spostamenti, quasi si trovasse in regime di libertà vigilata o fosse un concorrente del Grande Fratello. A quanto risulta il ruolo di capo del governo non prevede ancora il braccialetto elettronico“.

“Le estati difficili sono quelle di altri”

Nel breve filmato la presidente del Consiglio si sofferma anche su quanto riportato da “alcuni attentissimi osservatori” che hanno definito quella appena conclusa “la difficile estate della Meloni“. “Io so che invece le estati difficili sono quelle di altri – sottolinea – di chi ad esempio le vacanze non ha potuto farle“. Ecco perché, aggiunge, “voglio dire che sono grata per aver avuto la possibilità di riposare un po’, di ricaricare le batterie, di passare del tempo con mia figlia. Sono consapevole di essere una persona fortunata anche per questo”. E ancora: “Voglio dire a tutti gli italiani che farò buon uso di questa energia che ho potuto mettere da parte in questi giorni, anche se chiaramente non ho mai smesso di fare il mio lavoro, di seguire quello che accadeva, di essere attenta alle mie responsabilità”.

L’incontro con Fitto, in pole per la Commissione Ue

“Saprò fare buon uso di questa energia, sono pronta a proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione”, conclude Meloni che poco dopo aver rimesso piede in ufficio ha subito incontrato il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, anche per fare il punto sul dossier legato alle concessioni balneari. Tra i tanti dossier da affrontare dalla premier in questi giorni c’è poi quello legato all’indicazione del commissario europeo da parte dell’Italia. La lettera con la scelta del governo deve essere inviata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, entro venerdì, e proprio quello di Fitto resta il nome in pole per Bruxelles.

Venerdì Cdm e vertice con Tajani e Salvini

Sempre venerdì andrà in scena sia il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva (la riunione si terrà alle 17) sia il vertice con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini per fare il punto su legge di bilancio, nomine Rai e regionali in Liguria. Con l’occasione si farà quindi il punto in vista della ripresa dei lavori parlamentari, cercando di ritrovare quella coesione che durante l’estate si è persa a causa delle frizioni tra alleati soprattutto su temi come autonomia differenziata e cittadinanza. La prossima settimana l’agenda di Meloni prevede la partecipazione alla riunione dell’esecutivo nazionale di FdI (convocata alla Camera mercoledì 4 settembre con all’ordine del giorno due temi: analisi politica e determinazioni), una tappa a Verona (la mattina del 6 settembre è attesa al G7 dei Parlamenti che si terrà a Palazzo del Podestà) e subito dopo la partecipazione alla 50esima edizione del Forum di Cernobbio. A seguire la premier dovrebbe quindi volare nuovamente a Parigi, stavolta per assistere ai Giochi paralimpici che si concluderanno domenica 8 settembre. La premier a inizio agosto, di rientro dalla missione in Cina, si era fermata due giorni nella capitale francese per le Olimpiadi e aveva avuto anche un incontro con il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.

