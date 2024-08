Il vicesegretario del Carroccio, Andrea Crippa, dopo quanto pubblicato sui social dal partito azzurro

“Leggendo quanto apparso sui profili social di FI riguardo la cittadinanza, una domanda sorge spontanea: gli elettori hanno votato Tajani e i suoi per governare con il centrodestra unito o per portare avanti i programmi del PD e dei comunisti?”. Così il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, in una nota.

