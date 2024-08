Luglio 2025 il termine previsto per la consegna dell’opera

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha visitato il cantiere di Scalo Porta Romana, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico che ospiterà gli atleti in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e che sarà costruito grazie a fondi privati, riconvertito nel più grande studentato d’Italia realizzato in Edilizia Residenziale Sociale, con circa 1.700 posti letto. I lavori proseguono nel rispetto del termine di luglio 2025 previsto per la consegna dell’opera alla Fondazione Milano Cortina 2026. Salvini non ha voluto rilasciare dichiarazioni al termine del sopralluogo.

