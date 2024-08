Il leader della Lega commenta la notizia dell'esposto per molestie subite on line e sui social dalla pugile algerina

“Siamo alla follia!“. Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commenta la notizia della denuncia per molestie subite on line e sui social dalla pugile algerina Imane Khelif, su cui la procura di Parigi ha aperto un’indagine per “molestie informatiche a causa del genere, insulto pubblico a causa del genere, provocazione pubblica alla discriminazione e insulto pubblico a causa dell’origine”.

Tra coloro che hanno pubblicato informazioni errate su Khelif figurano personaggi pubblici come Donald Trump, Elon Musk e J. K. Rowling oltre a diversi politici italiani. Lo stesso Salvini, alla vigilia del match con la pugile italiana Angela Carini, aveva scritto: “Far competere ai Giochi Olimpici una donna con un pugile trans è una follia inaccettabile figlia dell’ipocrisia del politicamente corretto. Lo ribadisco, senza se e senza ma”.

