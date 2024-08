La deputata di Forza Italia, ultima compagna del Cavaliere, ospite d'eccezione allo stadio

Anche quest’anno, così come quello scorso, c’è stato l’appuntamento estivo con il trofeo ‘Silvio Berlusconi‘. A San Siro si sono affrontate le due squadre dello scomparso ex presidente del Consiglio, Milan e Monza. Il match amichevole è terminato 3-1 in favore dei rossoneri. Allo stadio era presente anche Marta Fascina, l’ultima compagna del Cavaliere. Consueto vestito blu per la deputata di Forza Italia, seduta in tribuna accanto all’amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino e più volte a colloquio con il fratello dell’ex premier, Paolo Berlusconi.

Proprio lo scorso anno, in quell’occasione allo stadio di Monza, Fascina fece la sua prima apparizione pubblica a quattro mesi dalla scomparsa del patron di Mediaset. E fu subito molto notata, soprattutto perché da poco erano apparse le ultime volontà del fondatore di Forza Italia che le aveva lasciato 100 milioni dalla sua eredità.

