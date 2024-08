Il provvedimento riforma il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento giudiziario

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato, nell’ultimo giorno prima del termine dei trenta che stabilisce la legge, il disegno di legge Nordio che riforma il codice penale, il codice di procedura penale e l’ordinamento giudiziario. Il testo prevede, tra le altre cose, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio.

Abuso d’ufficio, Pittalis (FI): “Giusto abolirlo, è norma dannosa e desueta”

“Il reato d’Abuso di ufficio ha subito una serie di modifiche dal 1990 fino al 2020 nel tentativo di precisare i connotati della condotta punibile ma senza conseguire gli obiettivi prefissati, spesso per responsabilità della magistratura che ha sempre trovato il modo di vanificare gli sforzi del legislatore riallargando i margini applicativi della fattispecie. E’ una norma incriminatrice desueta e dannosa, percepita dagli amministratori e dai funzionari pubblici come la causa di una esposizione ad un rischio elevato di responsabilità penale. Pensando ai danni prodotti dal solo avvio delle indagini, determinando la paralisi dell’azione amministrativa in un momento storico in cui occorre portare a compimento le opere pubbliche legate al Pnrr, rappresenta un ostacolo alla ripresa del Paese con un costo di circa il 2% del Pil”. Dichiara a Tgcom il deputato di Forza Italia e vicepresidente in commissione Giustizia alla Camera, Pietro Pittalis. “I numeri confermano che è una norma desueta e dannosa poiché, a fronte di un numero di iscrizioni nel registro degli indagati, solo una esiguità di queste si trasforma in sentenze di condanna”.

