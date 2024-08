Il ministro dell'Economia rispondendo in conferenza stampa al termine del Cdm

“Se la Rai fa anche cose che non sono solo di servizio pubblico si può valutare anche una parziale privatizzazione, tutto sta cosa si intende per servizio pubblico. Bisogna chiedersi cosa fa la Rai, se ha un contratto di servizio chi ha la responsabilità di stabilire quali sono le funzioni pubbliche della Rai lì è scritto il confine dell’azione della società e le possibilità di eventuali privatizzazioni, per semplificare”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in conferenza stampa al termine del Cdm.

Giorgetti: “Rossi assolutamente in grado di fare Ad”

“Per quanto riguarda i vertici della Rai, ricordo che il Mef in base alla normativa, che non abbiamo fatto noi, ha margine di autonomia per quanto riguarda l’amministratore delegato, ritengo che Rossi sia una persona assolutamente in grado di fare questo mestiere, per quanto riguarda il presidente non dipende solo da me, dipende dal fatto che la commissione di vigilanza deve confermare con una maggioranza qualificata la scelta del presidente, quindi la scelta ha anche altri tipi di valutazione oltre alla managerialità”. Così il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del Cdm.

Banche Giorgetti: “No tasse su extraprofitti, su profitti sì”

Gli istituti bancari “se fanno utili saranno chiamati come tutti a contribuire alla finanza pubblica. Non ci saranno tasse sugli Extraprofitti, sui profitti però sì, come tutti”.Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in conferenza stampa al termine del Cdm.

