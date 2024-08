Così l'ex governatore in merito alle mosse del centrosinistra in vista delle prossime Regionali

“In tutta franchezza non c’è paura, Orlando è chiaramente un candidato di sinistra, quella sarà una coalizione sbilanciata a sinistra, con ideologo di riferimento il capo dell’opposizione Sansa, con Bonelli, Fratoianni…io credo ci sia un ampio spazio a destra e credo che ci siano molte perplessità per gli elettori di Renzi e Calenda a unirsi a chi fa manifestazioni di piazza”. Così l’ex presidente della Liguria Giovanni Toti, intercettato dai cronisti a Roma dopo l’incontro in Parlamento con Maurizio Lupi, in merito alle mosse del centrosinistra in vista delle prossime elezioni in Liguria del 27 e 28 ottobre.

