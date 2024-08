Il ministro dell'Agricoltura: "I territori non possono più aspettare"

“Ringrazio il senatore Castelli (commissario straordinario per la ricostruzione, ndr) che ha dato uno slancio a interventi su territori che non possono aspettare un giorno”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del protocollo d’intesa con la struttura commissariale per il sisma del 2016 a Roma.

“Le attività agro-silvo-pastorali, le attività economiche di valorizzazione delle produzioni sono decisive per poter di nuovo antropizzare delle aree che hanno visto con la scomparsa dell’uomo, anche la scomparsa della manutenzione del territorio con gravi danni per quelle aree, per l’economia di carattere generale e per le aree a valle”, ha spiegato il ministro.

