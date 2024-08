L'europarlamentare della Lega: "Bene che la verità sia emersa, sempre agito secondo le leggi"

Roberto Vannacci non ha nessuna responsabilità amministrativa in merito alle attività svolte in qualità di Addetto alla Difesa, pro-tempore, nella sede diplomatica di Mosca.

Lo ha decretato lo Stato Maggiore della Difesa comunicando “la non sussistenza di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, a carico del generale di divisione Roberto Vannacci – addetto militare pro tempore presso l’ambasciata d’Italia a Mosca”, in ordine all’utilizzo dell’auto in uso all’ufficio militare della Capitale russa, e l’improprio ricorso al fondo “Promozione Italia”.

Vannacci: “Bene verità sia emersa, sempre agito secondo le leggi”

“Ho sempre agito nel massimo rispetto delle leggi e con il solo intento di rappresentare al meglio il nostro Paese. Sono grato che la verità sia emersa e che la mia integrità sia stata confermata”, ha detto il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega.

