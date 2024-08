Manifestazione a Roma con Fratoianni e Bonelli

(LaPresse) Alleanza Verdi e Sinistra in piazza con i propri parlamentari davanti a Montecitorio per protestare contro l’emendamento al Ddl Sicurezza approvato nella notte in commissione che vieta il commercio di prodotti derivati dalla cannabis priva di thc. In piazza, con cartelli con scritto “Ddl sicurezza vieta la cannabis light e regala 150 mln alla criminalità”, i leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. “Una scelta tutta ideologica, contro il lavoro e la legalità. L’ennesimo regalo alla mafia che fa enormi ricchezze sulle sostanze. Come noto siamo per la legalizzazione della cannabis che sarebbe sì una patrimoniale contro le mafie e uno strumento di sicurezza per i ragazzi. Siamo oltre la decenza” dichiara Fratoianni. “L’emendamento che vieta la cannabis light è un regalo alla mafia. 15mila persone perderanno il lavoro. Un’indecenza. Tutto ciò per il furore ideologico di questa destra che pensa solo al carcere. Hanno iniziato con i rave e continuano in questa direzione” aggiunge Bonelli.

