Il leader pentastellato: "Con Grillo visione diversa, ma processo non si ferma"

“Si è appena concluso il Consiglio nazionale e quindi si avvierà il processo costituente. Sarà rivoluzionario, mai una forza politica, un partito, si è messo in discussione in questo modo, coraggiosamente. Daremo la parola a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti per elaborare nuove soluzioni, nuovi obiettivi strategici ai quali il Movimento si dedicherà negli anni a venire. Sarà una grande partecipazione, di democrazia partecipativa, saranno gli stessi iscritti e simpatizzanti a suggerire proposte, soluzioni, le discuteranno e le porteremo poi nell’assemblea finale”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio nazionale.

“L’assemblea potrà decidere, è costituente e quindi saranno sollevate tutte le questioni che stanno a cuore ai nostri iscritti e anche ai simpatizzanti, e non ci sottrarremo al confronto. Potrà essere modificato lo statuto, potrà essere integrata anche la carta dei principi e dei valori. Discuteremo su tutto”, ha sottolineato.

“Devo dire che confidiamo in questo modo anche di contrastare il segno dell’astensionismo che cresce sempre più – ha quindi spiegato Conte -. Ecco, sarà un grande bagno di partecipazione per recuperare il senso di un impegno politico, di una partecipazione a un destino condiviso”. “Si è visto anche con l’autonomia differenziata, quando chiamiamo i cittadini a discutere su questioni vere, importanti, i cittadini rispondono efficacemente. Abbiamo raggiunto 500mila firme contro la legge sull’autonomia differenziata in pochissimi giorni”, ha concluso.

Conte: “Con Grillo visione diversa ma processo costituente non si ferma”

“Grillo? Ci siamo sempre sentiti e continueremo a sentirci. Avete visto dallo scambio epistolare che abbiamo avuto una visione diversa, ma ovviamente questo processo costituente non si fermerà. Grillo è fondatore e nessuno glielo toglie, e attualmente è garante e nessuno gli toglie questo ruolo, ma adesso non conta Grillo, non conta Conte. Contano gli scritti, i simpatizzanti, che riossigeneranno il Movimento e lo rilanceranno”, ha poi sottolineato Conte.

