Il presidente M5s: "Da Commissione Ue grave denuncia su Premierato "

“Come interpretare la vicenda del report Ue diffuso solo oggi? Se lo chiede il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte interpellato dai cronisti a margine del convegno ‘Una repubblica fondata sul lavoro sicuro’, presso la sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. È stato “un garbo istituzionale” visto che “questo report era nel cassetto”? Si domanda Conte aggiungendo: “Forse era più corretto che gli italiani che sono andati a votare lo conoscessero preventivamente prima di andare a votare. Prima di incoronare la Meloni che si è candidata e poi non andate in Europa”. “È stato un caso di autocensura? È grave”, prosegue Conte che aggiunge: “È grave la denuncia che viene dalla Commissione europea per quanto riguarda il premierato e conferma quello che stiamo dicendo di una riforma del tutto squilibrata, del tutto inadeguata a restituire il senso vero di una democrazia”.

