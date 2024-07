Presenti i ministri Bernini, Piantedosi e il sottosegretario Mantovani

Nella sede della Fondazione MedOr a Roma si fa il punto sul Piano Mattei e sulle relazioni strategiche tra Italia e paesi del Mediterraneo. A rappresentare il governo la ministra dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovani. Tra gli ospiti del convegno Paolo Berlusconi, Gianni Letta e Pierferdinando Casini. “L’Italia può porsi come Paese gradito, non con un atteggiamento colonialista ma in modo costruttivo”, osserva l’’Amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani. “E in questo quadro il ruolo di Leonardo è importante per il continente del futuro, con una serie di tecnologie a disposizione del piano a partire da quelle satellitari per monitorare le risorse, fondamentali per migliorare l’efficienza della produzione”. “Come sapete c’è un progetto in corso che si chiama Piano Matteo e MedOr è partner strategico e advisor del piano” dichiara la ministra dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini. “Stiamo portando assieme nei nostri paesi target del Mediterraneo allargato degli accordi di collaborazione che vedono insieme università, ricerca e innovazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata