Il ministro ha incontrato a Londra il suo omologo giapponese Minoru Kihara

“Non penso che in questo momento possa esserci al mondo un’alleanza più forte e che possa trovare più sinergie di quella che esiste tra Regno Unito, Giappone e Italia”. Usa queste parole il ministro Guido Crosetto in occasione del suo discorso presso l’ambasciata italiana a Londra. Per l’occasione, il ministro della Difesa italiano ha incontrato il suo omologo giapponese, Minoru Kihara, e il ministro per il procurement e la difesa britannico Maria Eagle. L’incontro è servito quindi a rinsaldare il Global Combat Air Programme (GCAP), l’accordo tra i tre paesi per la produzione di caccia di sesta generazione. “Un’alleanza che non ha solo uno scopo industriale o di lavoro – sottolinea quindi Crosetto, parlando del rapporto tra i tre paesi – ma che in questo momento ha un compito ancora superiore, quello di migliorare la sicurezza nostra e delle nostre nazioni”. “Abbiamo trovato il modo di far migliorare la nostra industria e la nostra ingegneria mettendo a confronto tre modi diversi, e tutti di successo, con cui affrontare le produzioni industriali” ribadisce ancora il ministro, che approfitta dell’occasione per ricordare il suo viaggio a Tokyo il prossimo 24 agosto. “Questo è un accordo che va al di là della parte industriale. Noi ci prendiamo anche in carico l’impegno di difendere i paesi nostri alleati ora e nel futuro” è quindi la conclusione di Crosetto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata