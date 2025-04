Dubai (Emirati Arabi Uniti), 15 apr. (LaPresse/AP) – Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato oggi che il primo round di colloqui con gli Stati Uniti, tenutosi sabato in Oman, è andato “bene”. Lo riferisce la tv di Stato iraniana. Si tratta del primo commento del leader supremo sui negoziati e, sebbene formulato in modo cauto, costituisce un endorsement ai colloqui per come sono andati finora. “Non siamo né radicalmente ottimisti né radicalmente pessimisti riguardo ai colloqui”, ha detto Khamenei, 85 anni, aggiungendo che tuttavia che i colloqui sono stati “ben implementati nei primi passi” e che l’Iran rimane “pessimista” riguardo all’America. Khamenei ha anche esortato i funzionari a “non legare gli affari del Paese” ai colloqui. Un secondo round è atteso per sabato.

