Torino, 15 apr. (LaPresse) – Il presidente Donald Trump non parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca di quest’anno. Lo riferisce Axios, citando un funzionario della Casa Bianca ad Axios. La notizia arriva dopo le indiscrezioni sul fatto che Trump avrebbe partecipato all’evento in programma il 26 aprile, nonostante abbia infranto la tradizione non partecipando a nessuna delle cene durante il suo primo mandato. Secondo Politico, la Casa Bianca e alcuni gruppi conservatori starebbero ipotizzando l’idea di organizzare un evento alternativo la stessa sera della cena, forse per celebrare il compleanno della First Lady Melania Trump.

