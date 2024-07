Bombardieri: "Riforma che non fa bene al Paese". Barbagallo: "Chi ha unito l'Italia non vuole vederla sfasciata"

Un banchetto allestito a pochi passi da Palazzo Chigi per abrogare la riforma dell’autonomia differenziata. È l’iniziativa di Uil Pensionati che ha organizzato una raccolta firme nella Galleria Alberto Sordi a Roma per fermare una legge che, a detta di sindacati e opposizioni, acuisce le disuguaglianze nel Paese. “L’autonomia non fa bene al Paese perché le persone rischiano di diventare più povere”, dice il segretario generale UIl Pierpaolo Bombardieri. “Rischiano i pensionati che vedrebbero ancora diminuita la qualità dell’assistenza, diversa da Nord a Sud. Rischia chi vive di lavoro. Rischiamo di vedere messi in discussione i contratti nazionali. Stesso problema per l’istruzione, la qualità e il modo in cui vengono trattati i lavoratori dell’istruzione. Per questi motivi raccogliamo le firme per abolire questa riforma”. “Vi immaginate i ritardi nelle liste d’attesa come si moltiplicheranno?” chiede il segretario generale di Uil Pensionati Carmelo Barbagallo. “I pensionati hanno unito l’Italia e non vogliono che sia sfasciata. I pensionati saranno presto la maggioranza degli italiani, che lo sappiano loro che badano solo alle percentuali delle presenze in Parlamento”.

