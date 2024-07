Il ministro glissa su un suo possibile ruolo nelle istituzioni europee, a margine dell'assemblea Coldiretti a Roma

“È lei il commissario? Io sono qui oggi per un convegno della Coldiretti”. Glissa sulla risposta in merito a un possibile ruolo di commissario europeo Raffaele Fitto, ministro per il Sud, gli affari europei e il PNRR, a margine dell’assemblea nazionale di Coldiretti a Roma. Fitto ha evitato di dare valutazioni politiche rispetto al voto sulla presidenza della Commissione Europea, in cui Fratelli d’Italia ha espresso la sua contrarietà, e ha preferito rilanciare le dichiarazioni della presidente Meloni. “Sull’agricoltura abbiamo messo in campo scelte importanti” è invece il commento in merito all’impegno dell’Italia in Europa sull’agricoltura. “Io sono più appassionato ai dossier e a raggiungere i risultati nell’ambito del nostro governo e negli interessi del nostro paese. Questo è il compito che ha il governo e in modo particolare con la delega agli affari europei che ho io e che continuerò a portare avanti rispetto agli obiettivi e alle strategie del governo” conclude il ministro.

