La coordinatrice grillina per le politiche di genere e i diritti civili: "Immagini vergognose, serve aggravante per chi si macchia di questi crimini"

La coordinatrice del comitato M5S per le Politiche di genere e i diritti civili, Alessandra Maiorino, e il capogruppo M5S in VII Municipio a Roma, Emanuel Trombetta, intervengono dopo l’aggressione omofoba avvenuta a Roma nelle scorse ore. “Le vergognose immagini dell’ennesima aggressione omofoba ai danni di due ragazzi avvenuta lo scorso weekend all’Eur, a Roma, stanno facendo il giro del web. Lo invieremo a Giorgia Meloni con una domanda: fino a quando ci troveremo ancora a commentare un simile abisso etico, morale e sociale senza che ci sia una legge che prevede l’aggravante dell’odio omolesbobitransfobico per chi si macchia di simili crimini? Noi stiamo facendo la nostra parte a tutti i livelli. In Parlamento, continuando a chiedere che questa norma di civiltà venga finalmente approvata, ma anche negli enti locali e sui territori”, spiegano i due che poi aggiungono: “Proprio a Roma infatti, in coordinamento con il Partito Gay, abbiamo depositato una proposta di delibera – a prima firma del consigliere M5S Ferrara – che altrove è già realtà, per infliggere una sanzione amministrativa per chi aggredisce verbalmente o fisicamente una persona lesbica, gay, trans o comunque appartenente alla comunità Lgbtqia+. Siamo certi che il sindaco Gualtieri, molto sensibile su questo tema, si impegnerà perché venga approvata anche a Roma. A nome dell’intera comunità del MoVimento 5 Stelle esprimiamo la massima solidarietà alle vittime di questa aggressione così vile e condivido l’appello affinché chi riconosca i responsabili li segnali al Gay Help Line 800 713 713 e alle forze dell’ordine”.

