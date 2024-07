La premier in Gran Bretagna per il summit della Comunità politica europea: "Esplorare soluzioni innovative come protocollo Italia-Albania"

Dalla Gran Bretagna, dove si trova per il summit della Comunità politica europea (Cpe), Giorgia Meloni torna a parlare del tema migranti. “È la prima volta che la sfida del governo dei flussi migratori entra nell’agenda dei lavori della Comunità Politica Europea (CPE) e che ad essa viene dedicata una specifica tavola rotonda, che sono molto felice di aver co-presieduto insieme al collega albanese Edi Rama al Summit di oggi a Blenheim Palace nel Regno Unito”, scrive la premier in un post su X nel quale poi aggiunge: “Si tratta di un fenomeno che interessa tutti e che dobbiamo affrontare insieme, intensificando la lotta a quella moderna forma di schiavitù che è il traffico di esseri umani, affrontando le cause profonde della migrazione e garantendo il primo diritto di tutti: quello a non dover migrare”.

Esplorare soluzioni innovative come protocollo Italia-Albania

“È fondamentale che non si perda mai di vista la centralità che dobbiamo dare alla dimensione esterna, così come non bisogna aver timore nell’esplorare soluzioni innovative, come quella che abbiamo avviato con il protocollo Italia-Albania. È una strada nuova, coraggiosa, inedita, ma che rispecchia perfettamente lo spirito della CPE e che ha tutte le carte in regola per essere percorsa anche con altre Nazioni extra-Ue”, ha aggiunto la premier a proposito della questione migranti sul tavolo del summit della Comunità politica europea di Blenheim Palace, nel Regno Unito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata