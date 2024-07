Contestate in una lettera le ricostruzioni sulla scarsa copertura dell'evento da parte del Servizio Pubblico

“Tutte le Reti generaliste e le relative Testate giornalistiche, RaiNews, RaiNews.it, il Giornale Radio e Televideo, hanno coperto l’evento e hanno continuato a farlo, in modo ampio ed esaustivo, anche il giorno successivo”. Lo scrive l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in una lettera indirizzata alla presidente della commissione di Vigilanza Barbara Floridia, nella quale contesta le ricostruzioni sulla scarsa copertura della Rai sulle elezioni francesi.

Sergio ha spiegato che il TG1 delle 20 – “il telegiornale più seguito in Italia (22,7% di share il 7 luglio)” – ha informato gli utenti del Servizio Pubblico “con un’ampia pagina che ha previsto non solo diversi collegamenti in diretta da Parigi ma ha consentito di ascoltare in diretta la voce dei protagonisti (compreso il riconoscimento della vittoria degli avversari da parte del Presidente Bardella)”.

“Le elezioni francesi – ha poi aggiunto – sono state ovviamente seguite in maniera ampia anche dal TG2 e dal TG3, a cui si aggiunge uno speciale del TG3 su RAI3 (7,1% di share) che è stato trasmesso dopo le 23 per poter analizzare in diretta i dati consolidati (scelta corretta inquanto ale 24:00 mancavano solamente 20 seggi da assegnare su 577)”. Inoltre, aggiunge l’ad, “il flusso informativo nella serata del 7 luglio è stato ovviamente garantito anche dai Giornali Radio, da Televideo, dal portale Rainews.it e dall’ampia e tempestiva copertura di RaiNews24 che, contrariamente a quanto ricostruito in maniera falsa su alcuni giornali, ha seguito con uno speciale intitolato “Francia al bivio” le elezioni francesi a partire dalle 19:55, non solo dando i risultati in diretta ma anche collegandosi con i corrispondenti Rai e con prestigiosi opinionisti francesi ed italiani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata