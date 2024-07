È la prima regione ad avviare il percorso verso la consultazione popolare

Il Consiglio Regionale della Campania, con 36 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto, ha approvato la delibera per l’avvio del referendum abrogativo per la cancellazione della legge che attua l’autonomia differenziata. Il Consiglio, con 35 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, ha approvato anche la mozione per un altro referendum che abrogherebbe parzialmente la legge sopracitata. La Campania è la prima Regione ad avviare il percorso referendario sul tema dell’autonomia. Per Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, “anche se con fermezza, abbiamo aperto un percorso di dialogo con tutte le forze politiche. Su una linea diversa, ovvero burocrazia zero, possiamo unire le forze del nostro Paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata