La segretaria del Partito democratico alla direzione nazionale dem

Elly Schlein ha aperto la direzione nazionale del Partito democratico nella sede del Nazareno, a Roma. “Dobbiamo avere l’ambizione di governare il Paese, è il tempo dell’alternativa”, ha detto la segretaria del Pd.

“Non mettiamo veti ma non intendiamo subirne. Il tempo dei veti è finito, le elezioni lo hanno dimostrato. Il metodo non è quello di partire da formule politiciste. Non si tratta di erigere insieme un muro ideologico contro la destra, o come in Francia di una convergenza dettata dalla contingenza e circoscritta al secondo turno. Il lavoro di tessitura dell’alternativa va fatto sui per molto prima che sui contro. Sui temi possiamo unire le forze e trovare ampie convergenza con le altre forze di opposizione“, ha aggiunto Schlein. “Ci mettiamo al servizio di questa prospettiva senza velleità egemoniche e senza abiure. Alle altre forze di opposizioni dico vediamoci più spesso, facciamo lavorare insieme la nostra gente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata