La nota della testata: "Non ancora chiaro il perimetro in cui si inserisce questa richiesta"

La Procura di Roma ha chiesto di acquisire il girato integrale dell’inchiesta Gioventù Meloniana di Fanpage.it. Lo comunica la stessa testata online precisando che la Digos, su apposita delega dell’Autorità giudiziaria, ha chiesto a Fanpage.it i “video girati in tutto l’arco temporale in cui si è svolta l’inchiesta giornalistica undercover”, riferiti a Gioventù Meloniana, “senza tagli e oscuramenti”.

“Non è ancora chiaro il perimetro in cui si inserisce questa richiesta e quali siano le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Roma. Nell’inchiesta sull’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, in cui si è infiltrata una nostra giornalista sotto copertura, è emerso come lontano dagli sguardi di giornalisti e telecamere non manchino insulti antisemiti e razzisti e nostalgie per il Ventennio fascista”, si legge nella nota della testata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata