Il capo della segreteria di FdI a margine della manifestazione del partito a Roma

La lettera di Giorgia Meloni ai dirigenti di Fratelli d’Italia con la netta presa di distanza dai comportamenti razzisti e antisemiti dei militanti di Gioventù Nazionale evidenziati dall’inchiesta di FanPage è sufficiente per chiudere la questione? Arianna Meloni, sorella della premier e capo della segreteria di Fratelli d’Italia, risponde così ai cronisti che le pongono la domanda, a margine della manifestazione del partito ‘Piazza Italia’ a Roma: “Ma che vuol dire è sufficiente? Ci sono i probiviri“. Settimana prossima la commissione di garanzia del partito si riunirà per analizzare quanto emerso dal servizio e per valutare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei singoli appartenenti a Gioventù Nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata