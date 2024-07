"Siamo in democrazia nel 2024, il popolo vota, il popolo vince, il popolo decide", ha sottolineato il vicepremier

Il vicepremier Matteo Salvini è tornato oggi sulle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri aveva parlato dei rischi legati a una ‘democrazia della maggioranza’. “Mattarella ieri ha detto che non può esserci l’assolutismo della maggioranza? Assolutismo… Siamo in democrazia nel 2024, il popolo vota, il popolo vince, il popolo decide. E chi è scelto per governare, governa. Non faccio filosofia, faccio politica”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Cortina d’Ampezzo in occasione dei sopralluoghi tecnici ai cantieri delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

“In Italia come in Francia chi prende i voti governa, nel rispetto delle regole, della democrazia, delle minoranze, della trasparenza, però penso che il richiamo potesse essere fatto ad altri, ma non sicuramente alla situazione italiana – sottolinea il ministro delle Infrastrutture –. Anzi, c’è la minoranza che spesso e volentieri si comporta da maggioranza, pretendendo di imporre alla maggioranza politica e culturale del paese il suo modo di vivere e ragionare. Semmai quindi qua c’è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario”.

