La replica: "Porte aperte al Movimento ma ci sono chiare condizioni politiche". Attesa a breve la decisione

La delegazione del Movimento Cinque stelle al Parlamento europeo (8 eurodeputati) ha chiesto di entrare nel gruppo de La Sinistra (The Left). La Sinistra, che questa mattina ha avuto la riunione costitutiva, non chiude la porta alla richiesta. Nessuna delegazione, spiegano fonti del gruppo, ha espresso contrarietà. “La decisione verrà presa domani” e comunque “ogni membro/delegazione che desidera unirsi al gruppo deve firmare una dichiarazione di affiliazione che contiene i valori fondamentali di Sinistra”, spiega la portavoce del gruppo.

“Guarderemo con attenzione alla richiesta del M5s di aderire al gruppo. Avremmo una riunione del bureau domani e in base a quello decideremo. Il nostro gruppo è stato sempre ambizioso sulla difesa dei diritti dei migranti, lotta contro i fascismi, difendere la giustizia climatica. Non faremo alcun compromesso su ognuno di questi temi” ha detto la co-presidente del gruppo La Sinistra, Manon Aubry, in un punto stampa al termine della riunione costitutiva della compagine al Parlamento europeo.

“La porta al M5S è aperta ma ci sono chiare condizioni politiche. Quindi spetta a loro decidere”, ha aggiunto. “Abbiamo lavorato a una dichiarazione di affinità che renderemo pubblica domani e che firmerà ogni singolo membro del gruppo – ha precisato -. Come parte dell’adesione al gruppo, firmeranno degli standard etici. Sono orgogliosa anche di dirvi che siamo il gruppo più ambizioso in termini di etica. Ogni singolo deputato di questo gruppo firmerà per non ricevere denaro, lavori secondari, viaggi pagati da qualsiasi azienda o Paese. L’etica vincerà sempre contro il denaro“, ha aggiunto.

“Ciò avviene anche in stretta collaborazione con Sinistra italiana, perché i nostri membri italiani finora del gruppo sono di Sinistra italiana. E abbiamo un grande rispetto per i membri delle nostre delegazioni, che sono presenti prima del Cinquestelle. E loro sono aperti alla cosa” e “questo fa parte anche del contesto di ricomposizione della sinistra in Italia”. “La discussione con i Cinquestelle avverrà domani e prenderemo una decisione entro la giornata”, ha ribadito.

