Il consiglio regionale ha dato il via libera al ddl 15 voluto dalla presidente della Regione Alessandra Todde

Via libera al ddl 15 in consiglio regionale, la cosiddetta moratoria voluta dalla presidente della Regione Alessandra Todde, per vietare l’installazione in Sardegna di nuovi impianti per 18 mesi, periodo che sarà utilizzato dall’esecutivo per la mappatura delle aree idonee. Il ddl è stato approvato con 32 voti a favore, 21 astensioni e il no del leghista Sorgia. Pochi gli emendamenti accolti, fra cui una proposta da Fratelli d’Italia per consentire l’operatività, in deroga alla moratoria, di impianti agrivoltaici di dimensioni non superiori a 10 megawatt.

