Il leader del Carroccio: "Elettori hanno chiesto cambiamento"

“È vergognosa l’arroganza dei burocrati europei che in queste ore si stanno spartendo le poltrone nonostante il voto popolare abbia bocciato le politiche di questa Commissione europea. L’inciucio fra popolari e socialisti non può essere il futuro anche nei prossimi anni, è un’offesa all’Italia, un’offesa ai francesi che voteranno tra poco, un’offesa agli europei che hanno chiesto il cambiamento. La Lega, nonostante questi spartitori di poltrone, sta lavorando per un’alternativa possibile e doverosa, che rimetta al centro il lavoro, la sicurezza e le famiglie. E non le poltrone che la von der Leyen e soci si stanno spartendo“. Lo dice il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

