Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale la premier Meloni in vista del Consiglio europeo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto oggi al Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

“Non si può prescindere dall’Italia“. Queste, secondo quanto si apprende, le parole del capo dello Stato nel corso della colazione di lavoro al Quirinale con la premier e gli altri membri di Governo in vista del Consiglio europeo. Il Presidente della Repubblica, rispettando le sue prerogative, non intende, perché non è suo compito, entrare nelle dinamiche politiche Ue di questi giorni. Meloni, secondo quanto filtra, nel corso dell’incontro avrebbe ripetuto quanto detto questa mattina nelle comunicazioni alla Camera.

