L'ex esponente del M5S parla con i giornalisti entrando nella sede della Stampa Estera a Roma

“Meloni? Dal primo giorno fa distrazione di massa”. Così Alessandro Di Battista entrando nella sede della Stampa Estera a Roma commentando le accuse della premier verso le opposizioni che starebbero utilizzando toni da guerra civile. “Quando leggo che il paese va dietro alla Meloni è una fake news: il 51% non vota, ergo la Meloni non ha preso il 28%, ha preso meno del 14%”, sottolinea l’ex esponente del M5S. “Quando tra trent’anni qualcuno domanderà dove stavate quando qualcuno tentava il genocidio del popolo palestinese, la Meloni cosa risponderà? In silenzio zitta o a fare le conferenza stampa facendo la vittima? Si deve vergognare”, ha concluso.

