La premier in un video condanna gli attacchi della "sinistra" dopo l'ok all'Autonomia differenziata

La premier Giorgia Meloni sui suoi profili social pubblica un video in cui spiega l’Autonomia differenziata e condanna i toni delle opposizioni. “Pensate che alla Camera dei Deputati una parlamentare dei Cinque Stelle ha evocato per noi piazzale Loreto. In pratica io dovrei essere massacrata e appesa a testa in giù”, dice, “E non è tutto: sempre la sinistra manda in giro liste di proscrizione dei parlamentari del Sud che hanno approvato l’Autonomia differenziata per incitare all’odio contro di loro. Però io penso che le parole e i modi violenti che usa la sinistra, non solo sull’Autonomia ma su tutte le riforme portate avanti da questo governo, non siano in fondo altro che una difesa disperata dello status quo, una condizione di privilegio che ha garantito alcuni a scapito della maggioranza degli italiani”, continua la premier. “Noi abbiamo promesso che avremmo cambiato le cose e andremo avanti. Andremo avanti con il sorriso, con determinazione, senza farci intimorire sempre e solo nell’interesse della nazione“, conclude Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata