L'opposizione si è astenuta. Il testo era già stato approvato dalla Camera il 9 aprile

Via libera del Senato al disegno di legge sul Terzo Settore con 67 sì e l’astensione dell’opposizione. Il provvedimento di iniziativa della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone diventerà legge.

Il testo, approvato dalla Camera il 9 aprile, anche in questo caso con l’astensione delle opposizioni, prevede una deroga per le assunzioni di assistenti sociali, nuove agevolazioni fiscali sulle donazioni per gli enti del Terzo Settore e istituisce per il 9 aprile la giornata nazionale dell’ascolto dei minori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata